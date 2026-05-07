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OBRAR EL PAISAJE de Rodrigo Cunill -Un recorrido fotográfico por la inmensidad de la Argentina – Ultima semana.

May 6, 2026

El Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) presenta la exposición “OBRAR EL PAISAJE” del
artista visual Rodrigo Cunill, curaduría Lisa Giménez, un recorrido fotográfico que explora la conexión
entre la naturaleza y el ser humano a través de paisajes minimalistas y estructuras creadas por el
hombre.
La muestra estara presenta hasta el 15 de Mayo

Viernes 8: de 10 a 15.30 hs

Sabado 9 : de 14 a 18 hs

y del 11 al 15 de Mayo: de 10 a 19 hs

La presentacion reúne imágenes que capturan la esencia de la puna catamarqueña, la precordillera y la selva valdiviana, y nos transportan a “lugares intermedios” donde la
naturaleza y la arquitectura se encuentran.
Rodrigo Cunill es un arquitecto y fotógrafo argentino, nacido en Buenos Aires en 1963. Ha estudiado
fotografía con maestros como Oscar Balducci, Juan Travnik y Fabián Trigo, entre otros. Su obra se centra
en la relación entre el ser humano y el entorno natural, y ha expuesto en diversas galerías y museos de
Argentina, ha participado en la exposición “Bicentenario de la Autonomía de Catamarca” en el Museo de
Bellas Artes Laureano Brizuela, en Catamarca, Argentina

By Prensa Vla

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