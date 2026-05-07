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Municipalidad de Villa la Angostura

Capacitación en Elaboración de conservas.

May 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Desarrollo Local y en articulación con PRODA – Red Colaborativa de Agroalimentos, invita a participar de la capacitación “Elaboración de conservas: manejo y uso del autoclave”, destinada a elaboradores y elaboradoras de alimentos integrantes del REL.
La actividad se desarrollará el lunes 11 de mayo, de 14:30 a 17:30 horas, y el martes 12 de mayo, de 9 a 12 horas, en la sala de elaboración comunitaria ubicada en Benich y Copello.
La propuesta busca brindar herramientas y conocimientos sobre prácticas seguras en la elaboración de conservas y el correcto uso del autoclave, fortaleciendo la producción local de alimentos.

By Prensa Vla

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