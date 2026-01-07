Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, se informa se han aprobado dos ordenanzas de relevancia presentadas por la presente área.  

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, nos es grato comunicar que en el cierre del año 2025 se han aprobado dos ordenanzas de relevancia presentadas por la presente área.
ORDENANZA N° 4315/2025 “ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 3467 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD HABITACIONAL”
La Adhesión a la Ley 3467 permite a la localidad ser parte del Programa de Sostenibilidad Habitacional que impulsa la provincia, motor del Fondo Neuquino de la Vivienda el cual ya ha comenzado a dar sus frutos como ha sido de público conocimiento. Algunos puntos a destacar de la normativa:
- Crea un Plan de Regularización de deuda de créditos de viviendas otorgado por el ADUS, el cual a su vez nutrirá el Fondo Para La Vivienda Neuquino.
- Sanciones en caso de que los beneficiarios correspondientes no habiten la vivienda adjudicada (art. 8) o por morosidad (art. 12);
- Ante la disolución del vínculo matrimonial/conyugal aclara que “el beneficiario que deje de residir en la vivienda otorgada por el IPVU podrá reinscribirse…”
- Crea un Plan de Regularización Dominial (Cap. III).
Esta ley brindará mayores herramientas de acompañamiento, control y transparencia a los órganos estatales sobre soluciones habitacionales y allanará el camino a mejores oportunidades a los ciudadanos.
ORDENANZA N° 4318 “PROHIBICIÓN DE, OTORGAR, PRE ADJUDICAR O ADJUDICAR TITULARIDAD DE PROGRAMAS O PLANES DE VIVIENDA Y ACCESO AL SUELO PREVIO A SU EXISTENCIA REAL, TERMINADA Y DETERMINADA”.
Esta Ordenanza busca ordenar y transparentar la proyección de la ejecución de las Políticas de Hábitat y Acceso al Suelo, prohibiendo su asignación/pre-adjudicación/adjudicación previo a su existencia real y terminada
Han sido innumerables las situaciones indeseadas o complicaciones que se han sucedido con las pre-adjudicaciones y adjudicaciones de soluciones habitacionales, una de las principales obedece a asignar dichos beneficios sin la existencia del bien a pre-adjudicar, en el caso local, ha casi una década y media aún no se han terminado de efectivizar dichas soluciones habitacionales. En el tiempo transcurrido las situaciones valoradas 14 años.
atrás lógicamente pueden haber variado, llevando a tornarse obsoleta tal ponderación. Algunos puntos importantes a destacar:
- Permite una correcta ejecución de Políticas en torno al hábitat y acceso al suelo
- Se trata de una política de Estado que busca trascender transparentando el diseño, su ejecución y evitar la especulación clientelar ante el oportunismo de prometer Políticas que solo existen en los papeles.
- Impide hipotecar el futuro de las Políticas Públicas
- Evita la posibilidad de esperas sin tiempo estipulado en la efectivización de beneficios sociales en torno al Hábitat y Acceso al Suelo.
Agradecemos desde ya el compromiso del cuerpo legislativo, el apoyo provincial y del Sr. Intendente.