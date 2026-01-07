Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, se informa se han aprobado dos ordenanzas de relevancia presentadas por la presente área.  

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo, nos es grato comunicar que en el cierre del año 2025 se han aprobado dos ordenanzas de relevancia presentadas por la presente área.

ORDENANZA N° 4315/2025 “ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 3467 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD HABITACIONAL”

La Adhesión a la Ley 3467 permite a la localidad ser parte del Programa de Sostenibilidad Habitacional que impulsa la provincia, motor del Fondo Neuquino de la Vivienda el cual ya ha comenzado a dar sus frutos como ha sido de público conocimiento. Algunos puntos a destacar de la normativa:

Crea un Plan de Regularización de deuda de créditos de viviendas otorgado por el ADUS, el cual a su vez nutrirá el Fondo Para La Vivienda Neuquino.

Sanciones en caso de que los beneficiarios correspondientes no habiten la vivienda adjudicada (art. 8) o por morosidad (art. 12);

Ante la disolución del vínculo matrimonial/conyugal aclara que “el beneficiario que deje de residir en la vivienda otorgada por el IPVU podrá reinscribirse…”

Crea un Plan de Regularización Dominial (Cap. III).

Esta ley brindará mayores herramientas de acompañamiento, control y transparencia a los órganos estatales sobre soluciones habitacionales y allanará el camino a mejores oportunidades a los ciudadanos.

ORDENANZA N° 4318 “PROHIBICIÓN DE, OTORGAR, PRE ADJUDICAR O ADJUDICAR TITULARIDAD DE PROGRAMAS O PLANES DE VIVIENDA Y ACCESO AL SUELO PREVIO A SU EXISTENCIA REAL, TERMINADA Y DETERMINADA”.

Esta Ordenanza busca ordenar y transparentar la proyección de la ejecución de las Políticas de Hábitat y Acceso al Suelo, prohibiendo su asignación/pre-adjudicación/adjudicación previo a su existencia real y terminada

Han sido innumerables las situaciones indeseadas o complicaciones que se han sucedido con las pre-adjudicaciones y adjudicaciones de soluciones habitacionales, una de las principales obedece a asignar dichos beneficios sin la existencia del bien a pre-adjudicar, en el caso local, ha casi una década y media aún no se han terminado de efectivizar dichas soluciones habitacionales. En el tiempo transcurrido las situaciones valoradas 14 años.

atrás lógicamente pueden haber variado, llevando a tornarse obsoleta tal ponderación. Algunos puntos importantes a destacar:

Permite una correcta ejecución de Políticas en torno al hábitat y acceso al suelo

Se trata de una política de Estado que busca trascender transparentando el diseño, su ejecución y evitar la especulación clientelar ante el oportunismo de prometer Políticas que solo existen en los papeles.

Impide hipotecar el futuro de las Políticas Públicas

Evita la posibilidad de esperas sin tiempo estipulado en la efectivización de beneficios sociales en torno al Hábitat y Acceso al Suelo.

Agradecemos desde ya el compromiso del cuerpo legislativo, el apoyo provincial y del Sr. Intendente.