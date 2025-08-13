La Secretaría de Habitat y Acceso al Suelo recuerda a los vecinos, la convocatoria a Beneficiarios Preadjudicados de Macro Lote 5

Desde la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo de la Municipalidad de Villa La Angostura, informamos que, habiendo quedado disponibles 9 lotes en el loteo social Macro Lote 6 en condiciones de ser adjudicados para soluciones habitacionales, y dando cumplimiento a la Ordenanza 2924/14 “Listado de Postulantes del Loteo Social 400 Soluciones”, se convoca a aquellas personas interesadas que hayan sido pre adjudicadas dentro del Macro Lote 5 y que cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con los medios económicos para abonar el valor del lote y los servicios.

Conservar, conforme la normativa vigente, la figura de beneficiario pre adjudicado.

Recordando a los vecinos, que la fecha limite es el Viernes 22 de agosto del 2025

En caso afirmativo, o para más información, solicitar turno para entrevista vía telefónica al 2944-966516 o presencial en las oficinas de la Secretaría ubicadas en Cacique Sayhueque 245 (Ex Cemin) de 8 a 13 hs.

Entre los postulantes que cumplan con los requisitos y la normativa vigente se realizará sorteo público sobre los 9 lotes disponibles oportunamente.