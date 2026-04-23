Villa La Angostura avanza en soluciones habitacionales junto al equipo técnico provincial.

En el día de hoy, la secretaria de Hábitat y Acceso al Suelo mantuvo una jornada de trabajo junto al área técnica provincial de Vivienda y Urbanismo, encabezada por Patricia Arthur, donde pudimos continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia en materia de hábitat.

Durante el encuentro, se avanzó en el desarrollo de los proyectos enmarcados en el Plan Neuquén Hábitat, destacándose el inicio del proceso para la ejecución de 36 viviendas multifamiliares, una iniciativa clave para seguir ampliando el acceso a la vivienda en nuestra localidad.

Asimismo, se profundizó en distintas líneas de trabajo vinculadas a soluciones habitacionales, abordando alternativas concretas que permitan dar respuesta a la demanda existente, con una mirada integral que contemple tanto el acceso al suelo como la planificación urbana y el desarrollo ordenado del territorio.

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