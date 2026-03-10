Angostura Informa

Secretaria de Servicios Públicos – Aviso Importante

Mar 10, 2026

La Secretaria de Servicios Públicos, comunica a los vecinos y vecinas del Barrio Las Balsas, que se estarán realizando trabajos de conexiones de agua en el transcurso de la mañana de hoy Martes 10, por tal motivo se puede registrar una disminución de la presión en el suministro.
Los trabajos se realizarán uno sobre calle 161 y el otro sobre calle Oriente y Osa Mayor.
Sepan disculpar las molestias ocasionadas. Agradecemos su comprensión y colaboración.

