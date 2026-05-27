Apertura de Concurso Abierto – Secretaría de Servicios Públicos

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad la apertura del 1°

Llamado a Concurso Abierto, aprobado mediante Decreto N.º 1191/2026, para la

cobertura de tres (3) cargos de OPERARIO DE TAREAS GENERALES, para el reemplazo de 3 cargos cesanteados

3 (tres) cargos de Operario de Tareas Generales.

PRINCIPALES FUNCIONES:

Barrido y limpieza de calles y espacios públicos.

-Colaboración en tareas de mantenimiento y volteo.

-Colaboración en tareas de mantenimiento y volteo. Mantenimiento de edificios municipales.

Uso y cuidado de herramientas, equipos y maquinaria.

-Trabajos generales solicitados por el área.

REQUISITOS EXCLUYENTES:

-Trabajos generales solicitados por el área. Estudios secundarios completos.

-Curriculum Vitae actualizado.

-Curriculum Vitae actualizado. Constancia de no estar inscripto en el Registro Provincial de Violencia.

Libre deuda de alimentos.

Libre deuda municipal y del Tribunal de Faltas.

Antecedentes penales provinciales y nacionales.

REQUISITOS PREFERENTES:

-Registro de conducir categoría E2.

-Conocimientos en albañilería, electricidad y tareas generales.

-Registro de conducir categoría E2. -Conocimientos en albañilería, electricidad y tareas generales. Experiencia en manejo de maquinaria vial y pesada.

-Conocimientos básicos de mantenimiento preventivo.

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION:

La misma deberá presentarse en sobre cerrado desde el dia 18/05/2026 hasta las

09:00horas del dia 27/05/2026, en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa la

Angostura