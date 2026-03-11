Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Servicios Públicos

Corte programado de energía eléctrica en zona centro.

Mar 11, 2026

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que el día jueves 12/3/26, entre las 9:00 y las 13:00 horas aproximadamente, se realizará un corte programado de energía eléctrica en la zona centro.

La interrupción del servicio se debe a tareas de apeo de pinos de gran tamaño y alto riesgo, cuyos ejemplares se encuentran en contacto con el tendido eléctrico y representan una situación potencial de peligro para la red y para la seguridad pública.

Los trabajos se llevarán adelante sobre calle Los Notros, en la intersección con calle Las Fucsias, y requieren la interrupción preventiva del suministro eléctrico para poder realizar las tareas de manera segura.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos de la zona tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado. Estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo del arbolado urbano y de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar un servicio más seguro para la comunidad.

Agradecemos la comprensión de los vecinos.

By Prensa Vla

