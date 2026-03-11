Corte programado de energía eléctrica en zona centro.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que el día jueves 12/3/26, entre las 9:00 y las 13:00 horas aproximadamente, se realizará un corte programado de energía eléctrica en la zona centro.

La interrupción del servicio se debe a tareas de apeo de pinos de gran tamaño y alto riesgo, cuyos ejemplares se encuentran en contacto con el tendido eléctrico y representan una situación potencial de peligro para la red y para la seguridad pública.

Los trabajos se llevarán adelante sobre calle Los Notros, en la intersección con calle Las Fucsias, y requieren la interrupción preventiva del suministro eléctrico para poder realizar las tareas de manera segura.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos de la zona tomar las precauciones necesarias durante el horario indicado. Estas intervenciones forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo del arbolado urbano y de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar un servicio más seguro para la comunidad.

Agradecemos la comprensión de los vecinos.