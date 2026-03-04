Secretaria de Servicios Públicos – Reunión de Trabajo Plan Girsu.

En el día de ayer martes 3 de Marzo, se realizó en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”, una reunión de seguimiento y puesta en común de objetivos anuales de mejora continua del Plan Girsu 2025/26/27″. De la reunión de trabajo participaron la Secretaria de Servicios Públicos, Paulina Goycochea, el Subsecretario de Servicios Públicos, Eduardo Mendoza, el Coordinador de Girsu, Christian Pincemin, el Director del Área de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Alfonso Morales, la Directora de Ambiente, Lic. Jessica Marini, como así también el Ing. Daniel Meier, quien forma parte del equipo de trabajo de la Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas.

La reunión tuvo como objetivo, el Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU), el cual tiene metas, programas, proyectos y actividades encaminadas a dar un tratamiento adecuado a los residuos generados por todos los ciudadanos de Villa la Angostura y los turistas que nos visitan, tomando como eje rector la autogestión, dónde todos somos responsables de la generación y el tratamiento de residuos.

En base a su carácter, volumen, procedencia, costos y desde el punto de vista ambiental e industrial, estudiando las posibilidades de disminución, recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final.Este plan comprende las operaciones de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final o transformación necesaria para su reutilización o reciclaje.

Es importante destacar que el Plan Girsu, lo que busca es que haya una interacción entre los vecinos, los turistas, las entidades y el municipio, para el mejoramiento de la calidad del servicio y sensibilidad a través del fortalecimiento del componente ambiental, de gestión y de costos, siendo el Plan Girsu una herramienta fundamental para el poder ejecutivo y legislativo a fin de poder definir la política de estado a seguir en materia de Residuos Sólidos Urbanos.