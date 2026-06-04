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Municipalidad de Villa la Angostura

La Subsecretaría de Cultura adquirió nuevo equipamiento para los talleres municipales

Jun 4, 2026

Llego parte de la compra de instrumentos musicales y sistemas de sonido profesional destinados a los talleres gratuitos locales.

La adquisición —que incluye guitarras clásicas, bombos legüeros y parlantes potenciados— busca optimizar la calidad de las clases y garantizar que cada vecino cuente con herramientas de nivel profesional para su formación artística y contención social.

Invertir en recursos de calidad es una acción directa para democratizar el acceso al arte en nuestra comunidad.

¡Sumate a los talleres gratuitos! Consultá la grilla de propuestas e inscripciones acercándote a la Casa de la Cultura o vía email cultura@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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