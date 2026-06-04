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Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Privada N.º 6.

Jun 4, 2026

Se realizó la apertura de sobres de la Licitación Privada N.º 6 para la ejecución del muro de gaviones en la Manzana K, obra indispensable para poder llevar adelante la extensión de red de distribución domiciliaria de gas natural.

Del acto participaron el Subsecretario de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública, secretarios y asesores de los distintos bloques del Concejo Deliberante y la Auditoria Municipal.

Esta obra permitirá avanzar en una infraestructura fundamental para acercar el servicio de gas a más hogares.

By Prensa Vla

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