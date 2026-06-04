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Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026: Villa La Angostura convoca a participar

Jun 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y la Subsecretaría de Deportes, invita a las personas mayores de 60 años a sumarse a los Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026.
La propuesta está destinada a vecinos y vecinas que disfruten de la actividad física, la recreación y la competencia, promoviendo espacios de encuentro, integración y vida saludable.
Las disciplinas clasificatorias disponibles son: sapo, tejo, newcom, tenis, tenis de mesa, pádel, truco, natación y ajedrez.
Quienes deseen participar podrán inscribirse o solicitar más información comunicándose al 2944 24-17-76.
Desde el Municipio se continúa impulsando iniciativas que fomentan la participación activa de las personas mayores, fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo hábitos saludables a través del deporte y la recreación.


¡Los esperamos para ser parte de esta experiencia!

By Prensa Vla

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