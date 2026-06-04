Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026: Villa La Angostura convoca a participar

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Ciudadanía y la Subsecretaría de Deportes, invita a las personas mayores de 60 años a sumarse a los Juegos Nacionales de Personas Mayores 2026.

La propuesta está destinada a vecinos y vecinas que disfruten de la actividad física, la recreación y la competencia, promoviendo espacios de encuentro, integración y vida saludable.

Las disciplinas clasificatorias disponibles son: sapo, tejo, newcom, tenis, tenis de mesa, pádel, truco, natación y ajedrez.

Quienes deseen participar podrán inscribirse o solicitar más información comunicándose al 2944 24-17-76.

Desde el Municipio se continúa impulsando iniciativas que fomentan la participación activa de las personas mayores, fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo hábitos saludables a través del deporte y la recreación.



¡Los esperamos para ser parte de esta experiencia!