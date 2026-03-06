Angostura Informa

Se inaugura la muestra “Le Temps des Fleurs” en el MAC Conrad Meier.

Mar 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Cultura, invita a la comunidad a la inauguración de la muestra “Le Temps des Fleurs”, de las artistas Sol Saux y Lore Pintado, que se realizará el viernes 7 de marzo a las 19 hs en el MAC “Conrad Meier”, ubicado en Cerro Centinela N° 325.

La exposición propone un recorrido sensible y poético a través de obras que dialogan con la naturaleza, el paso del tiempo y la belleza de lo cotidiano, invitando al público a detenerse y contemplar el universo de las flores desde una mirada artística y contemporánea.

La actividad es con entrada libre y gratuita, abierta a vecinos, vecinas y visitantes que deseen disfrutar de una nueva propuesta cultural en nuestra localidad.

By Prensa Vla

Cultura

