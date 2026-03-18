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Propuesta artística en el MAC Conrad Meier: música e improvisación vocal

Mar 18, 2026

Este domingo en el MAC (Museo Conrad Meier) se realizará una propuesta artística única en el marco de LE TEMPS DES FLEURS, de las artistas Sol Saux y Lore Pintado.
A partir de las 19 hs, el músico Lucas Giotta y El Conjuro de Voces protagonizarán una performance que fusiona música ambiental e improvisación vocal femenina, en una experiencia irrepetible, tan efímera como el tiempo de una flor.
Entrada libre y gratuita.
¡Los esperamos!

By Prensa Vla

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