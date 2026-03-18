Propuesta artística en el MAC Conrad Meier: música e improvisación vocal

Este domingo en el MAC (Museo Conrad Meier) se realizará una propuesta artística única en el marco de LE TEMPS DES FLEURS, de las artistas Sol Saux y Lore Pintado.

A partir de las 19 hs, el músico Lucas Giotta y El Conjuro de Voces protagonizarán una performance que fusiona música ambiental e improvisación vocal femenina, en una experiencia irrepetible, tan efímera como el tiempo de una flor.

Entrada libre y gratuita.

¡Los esperamos!

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