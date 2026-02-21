Angostura Informa

“Cantar y Contar”: historias que se cantan, canciones que se narran

Feb 20, 2026

La Municipalidad invita a la comunidad a disfrutar de “Cantar y Contar”, un exquisito ensamble artístico protagonizado por la reconocida cantante folklórica y popular Guillermina Beccar y la talentosa narradora oral Ana Cércola.Con más de 80 funciones realizadas en distintas provincias de Argentina y Chile, este espectáculo propone una experiencia sensible y profunda, donde la música y la palabra se entrelazan en un repertorio cuidadosamente elegido, creando una propuesta única e irrepetible en cada presentación.Una invitación a emocionarse, escuchar y dejarse llevar por historias cantadas y contadas que llegan al corazón.

By Prensa Vla

