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Municipalidad de Villa la Angostura

Acciones municipales ante el Riesgo geologico en Brazo Huemul.

Jul 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad las gestiones realizadas por el Ejecutivo Municipal ante la preocupante situación de inestabilidad de las laderas en el sector de Brazo Huemul (Ruta Nacional N°40), con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y la conectividad regional.

A continuación, se detalla la cronología de las acciones y comunicaciones llevadas a cabo:

● Septiembre de 2025: Se iniciaron los contactos mediante comunicacionestelefónicas con el titular del 12° Distrito de Vialidad Nacional en la provincia paramanifestar la preocupación por el estado del sector.

● Noviembre y diciembre de 2025: Se mantuvieron encuentros telefónicos ypresenciales con especialistas del CONICET Patagonia Norte de la ciudad de Bariloche, quienes brindaron un diagnóstico técnico sobre los riesgos geológicos activos en la zona.

● Enero de 2026: El 28 de enero se formalizaron los pedidos mediante notas oficiales tanto a Vialidad Nacional como a Parques Nacionales. Mientras que Parques Nacionales respondió asignando un número de expediente, el organismo informó que el área no es de su jurisdicción, enviando copia de la petición que ellos mismosremitieron a Vialidad Nacional.

● Marzo y Mayo de 2026: Ante la falta de respuestas concretas, el municipio reiteróformalmente las solicitudes de información y planes de contingencia los días 11 demarzo y 4 de mayo de 2026.

● Julio de 2026: Dada la persistencia del silencio administrativo por parte de VialidadNacional, el 16 de julio se solicitó la intervención de la Dirección Provincial de Defensa Civil para gestionar un estudio geotécnico actualizado 5.

A través de esteorganismo, se ha dado intervención al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y a la Agencia Federal de Emergencias.

Situación Actual: A la fecha, el municipio continúa sin recibir una respuesta formal o laasignación de expedientes por parte del 12° Distrito de Vialidad Nacional 6.

Esta falta de acción resulta crítica, considerando que ya han ocurrido tres desprendimientos recientes de material rocoso: uno el 14 de julio, otro el pasado sábado 25 de julio y en la mañana del día de ayer 28 de julio, impactando directamente sobre la calzada.

El Ejecutivo Municipal advierte que existe un riesgo inminente de un desprendimiento de mayor magnitud que podría comprometer la integridad física de las personas y causargraves perjuicios económicos al interrumpir el principal corredor turístico y de carga de laregión.

Se ha solicitado de manera urgente a las autoridades nacionales la presencia inmediata de equipos técnicos, la implementación de medidas de mitigación y un informe detallado sobre el plan de acción previsto para asegurar la transitabilidad segura en este tramo estratégico.

Villa la Angostura – 28 de Julio de 2026.-

By Prensa Vla

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