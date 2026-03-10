Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Dirección de Medio Ambiente Municipalidad de Villa la Angostura

Se encuentra disponible la declaración de impacto ambiental N°07/26, para consulta.

Mar 10, 2026

Se informa a la comunidad que se encuentra disponible para consulta pública la Declaración de Impacto Ambiental N.° 07/26, correspondiente al proyecto de “Entubamiento del Arroyo Norte – Etapa I” a ejecutarse en el lote identificado con la Nomenclatura Catastral N.º 16-20-062-9056 y 16-20-062-8658, ubicado en el Barrio Norte sobre Av. 7 lagos (ejido municipal de Villa La Angostura),El proyecto arquitectónico y dirección de obra a cargo del Arq. Juan José Tomasso.

El estudio de impacto ambiental fue elaborado por el Ing. Rodolfo Herrero en el marco del Expediente N°57-C-25 y Expediente N°29-A-25.

La documentación estará disponible para su consulta durante un plazo de quince (15) días hábiles, conforme a lo establecido por la Ordenanza Municipal N.° 1580/04.

El período para la presentación de oposiciones u observaciones se extenderá hasta el día 31 de marzo de 2026 inclusive.Para efectuar consultas adicionales, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Ambiente, sita en calle Calafate N.° 25, de esta localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad informa sobre el otorgamiento de licencias de taxis y remises.

Mar 10, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Trámite del Trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura

Mar 10, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Ciclo de Cine Ambulante para adolescentes.

Mar 10, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad informa sobre el otorgamiento de licencias de taxis y remises.

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Zoonosis

La Dirección de Zoonosis realizo relevamiento en los parajes Arbolito y Colorado.

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Trámite del Trámite del Boleto Estudiantil en la Casa de la Cultura

10 marzo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Ciclo de Cine Ambulante para adolescentes.

10 marzo, 2026 Prensa Vla