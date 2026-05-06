Alerta meteorológica para el Miércoles 6 de mayo de 2026.

La jornada del miércoles se presentará con condiciones climáticas inestables y temperaturas bajas a lo largo de todo el día.Durante la madrugada, se prevén lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70% y una temperatura cercana a los 4°C.

En horas de la mañana, el panorama estará marcado por nevadas, manteniéndose la probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%, y una temperatura mínima estimada en 2°C.

Por la tarde, se esperan lluvias aisladas, con menor probabilidad de precipitación (10% al 40%) y una temperatura máxima que alcanzará los 9°C.

Hacia la noche, continuarán las lluvias, con igual probabilidad (10% al 40%) y una temperatura de alrededor de 4°C. Se prevé además un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.