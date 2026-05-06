Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta meteorológica para el Miércoles 6 de mayo de 2026.

May 5, 2026

La jornada del miércoles se presentará con condiciones climáticas inestables y temperaturas bajas a lo largo de todo el día.Durante la madrugada, se prevén lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70% y una temperatura cercana a los 4°C.

En horas de la mañana, el panorama estará marcado por nevadas, manteniéndose la probabilidad de precipitación entre el 40% y el 70%, y una temperatura mínima estimada en 2°C.

Por la tarde, se esperan lluvias aisladas, con menor probabilidad de precipitación (10% al 40%) y una temperatura máxima que alcanzará los 9°C.

Hacia la noche, continuarán las lluvias, con igual probabilidad (10% al 40%) y una temperatura de alrededor de 4°C. Se prevé además un incremento en la intensidad del viento, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

LA VICE INTENDENTE, TAMARA MARTÍNEZ PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE BAUTISMO DE FUEGO EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

May 5, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

4 de Mayo – Dia Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

May 4, 2026
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

LA MUNICIPALIDAD INSTALÓ ATENUADORES DE VELOCIDAD EN BARRIO EL MALLÍN

May 4, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta meteorológica para el Miércoles 6 de mayo de 2026.

5 mayo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

LA VICE INTENDENTE, TAMARA MARTÍNEZ PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE BAUTISMO DE FUEGO EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

5 mayo, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

Dispositivo Vení a jugar

5 mayo, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

4 de Mayo – Dia Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

4 mayo, 2026 Prensa Vla