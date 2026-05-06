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LA VICE INTENDENTE, TAMARA MARTÍNEZ PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE BAUTISMO DE FUEGO EN LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

May 5, 2026

La Vice Intendente de Villa La Angostura, Tamara Martínez, junto a los representantes de Gendarmería , Prefectura y Policía de la Provincia, participó en el día de hoy, de la Ceremonia de Bautismo de Fuego, realizada en la Prefectura Naval Argentina Villa La Angostura, en reconocimiento a los efectivos que cumplieron su primera intervención real en combate del Conflicto bélico del Atlántico Sur.

La tradicional ceremonia reconoce a quienes enfrentaron por primera vez el fuego en una situación bélica, marcando un hito en su carrera y reafirmando el compromiso con la protección de la Patria.

“Hoy venimos a reconocer el valor, el coraje y la vocación de servicio de estos hombres y mujeres de Prefectura, donde un efectivo pasa de la instrucción a la acción real, arriesgando su vida para cuidar nuestro territorio”, expresó Tamara Martínez.

La Vice Intendente, destacó el trabajo coordinado entre la Prefectura y la Municipalidad, teniendo como finalidad el bienestar de la comunidad Angosturense y reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo articulado con las fuerzas de seguridad para la prevención y respuesta ante emergencias en la región.

By Prensa Vla

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