Quemas controladas por la Brigada de Incendios Forestales.

La Brigada de Incendios Forestales continúa desarrollando tareas fundamentales para la protección de los bosques y el cuidado del entorno natural de Villa La Angostura.

A través de recorridas preventivas, monitoreos y acciones coordinadas con distintos organismos, el equipo trabaja de manera permanente para reducir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.Su labor diaria resulta clave para la prevención de incendios y la preservación de uno de los principales patrimonios naturales de la localidad.

Desde el Municipio se destaca el compromiso, la preparación y el esfuerzo de cada integrante de la Brigada, especialmente durante los períodos de mayor riesgo.

Estas acciones reflejan el trabajo sostenido que se lleva adelante para proteger el ambiente y brindar mayor seguridad a la comunidad.