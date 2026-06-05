Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Quemas controladas por la Brigada de Incendios Forestales.

Jun 4, 2026

La Brigada de Incendios Forestales continúa desarrollando tareas fundamentales para la protección de los bosques y el cuidado del entorno natural de Villa La Angostura.

A través de recorridas preventivas, monitoreos y acciones coordinadas con distintos organismos, el equipo trabaja de manera permanente para reducir riesgos y actuar con rapidez ante cualquier eventualidad.Su labor diaria resulta clave para la prevención de incendios y la preservación de uno de los principales patrimonios naturales de la localidad.

Desde el Municipio se destaca el compromiso, la preparación y el esfuerzo de cada integrante de la Brigada, especialmente durante los períodos de mayor riesgo.

Estas acciones reflejan el trabajo sostenido que se lleva adelante para proteger el ambiente y brindar mayor seguridad a la comunidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura conmemoró el Día del Voluntario y la Solidaridad.

Jun 4, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Mercado de Montaña: continúa abierta la convocatoria para expositores.

Jun 4, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Capacitación en Comunicación Efectiva para agentes municipales.

Jun 4, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura conmemoró el Día del Voluntario y la Solidaridad.

4 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Quemas controladas por la Brigada de Incendios Forestales.

4 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Mercado de Montaña: continúa abierta la convocatoria para expositores.

4 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Capacitación en Comunicación Efectiva para agentes municipales.

4 junio, 2026 Prensa Vla