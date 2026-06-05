Villa La Angostura conmemoró el Día del Voluntario y la Solidaridad.

La Municipalidad de Villa La Angostura realizó este miércoles 4 de junio el Acto Oficial Conmemorativo por el Día del Voluntario y la Solidaridad, al cumplirse 15 años de la erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle, acontecimiento que marcó profundamente la historia de la comunidad.

La Ceremonia tuvo lugar en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes” y contó con la presencia de la Viceintendente Tamara Martínez; el Intendente mandato cumplido Dr. Ricardo Alonso; el ex Secretario de Seguridad y responsable de Protección Civil durante la emergencia volcánica, David Tressens Ripoll; el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Sebastián Raimondo; Concejales de los distintos bloques legislativos; representantes de la Prefectura Naval Argentina; el jefe de la Unidad N° 28 de la Policía Provincial, Comisario Luis Alberto Pérez; representantes de Parques Nacionales; la jefa del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Gabriela Navarro; la Directora de Fauna de Villa La Angostura Cintia Espindola; integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios, del Grupo de Rescate en Zonas Agrestes, del Radio Club Correntoso, además de Directivos, Docentes y abanderados de los establecimientos educativos de la localidad.

Durante el acto hicieron uso de la palabra David Tressens Ripoll y el Dr. Ricardo Alonso, quienes compartieron recuerdos y reflexiones sobre el trabajo realizado durante la emergencia volcánica de 2011 y destacaron el compromiso de cientos de vecinos e instituciones que colaboraron para afrontar aquella situación.

Además, se proyectó un material audiovisual con imágenes de la época, elaborado con la colaboración del fotógrafo y vecino Julián Campos, permitiendo revivir momentos que reflejan el esfuerzo, la unidad y la solidaridad demostrados por toda la comunidad.

A quince años de aquel acontecimiento, Villa La Angostura renovó su reconocimiento a quienes brindaron su tiempo, esfuerzo y compromiso en uno de los momentos más difíciles de su historia, reafirmando los valores de solidaridad, participación y trabajo conjunto que siguen siendo un ejemplo para las nuevas generaciones.