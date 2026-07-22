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Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos INFORMA tareas por caída de nieve en distintos sectores de la localidad

Jul 22, 2026

Ante la nevada registrada en las últimas horas, la Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Villa La Angostura informan que desde las primeras horas del día se encuentran desplegadas maquinas viales y cuadrillas municipales realizando tareas de despeje de nieve acumulada en distintos sectores de la localidad.

Se prioriza el recorrido del transporte público, las calles del Hospital local, Centro de Salud, edificios públicos, como así también las calles principales con pendientes y de los lugares con mayor acumulacion de nieve (Manzano, Alto Manzano, Calle 27, calle 25, Arauco, Bandurrias, Correntoso).

Se solicita a los vecinos circular con extrema precaución, portar cadenas y evitar dejar vehículos estacionados sobre la calzada para permitir el paso de las máquinas.

Recomendaciones:

  • Manejá despacio y con luces bajas encendidas
  • Mantené distancia entre vehículos
  • Informate del estado de rutas y calles.

El operativo continuará durante toda la jornada y se irá reforzando según la evolución del clima.

Por emergencias comunicarse a
Protección Civil: 2944-241733
Bomberos: 100/4494140
Policía: 101/4494121

By Prensa Vla

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