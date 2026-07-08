Programa Provincial Familias Solidarias

Familias Solidarias es un Programa Provincial que tiene como objetivo brindar cuidado, contención y un hogar temporal a niños, niñas y adolescentes que atraviesan una medida de protección excepcional debido a la vulneración de sus derechos, evitando así su institucionalización mientras se resuelve su situación legal o familiar de origen.
Requisitos para ser familia solidaria:
– Ser mayor de 25 años
– Residir en VLA
– No estar inscripto en el Registro Único de Adopción (RUA)
– No poseer antecedentes penales
– No ser deudor de cuota alimentaria
– No figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Para más información o iniciar tu pre inscripción, comunicate con el equipo de Dispositivos Territoriales (Ley 2302) WhatsApp – Tel: 2944-663970
Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Secretaria de Desarrollo Humano.