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Desarrollo Humano

Programa Provincial Familias Solidarias

Jul 8, 2026

Familias Solidarias es un Programa Provincial que tiene como objetivo brindar cuidado, contención y un hogar temporal a niños, niñas y adolescentes que atraviesan una medida de protección excepcional debido a la vulneración de sus derechos, evitando así su institucionalización mientras se resuelve su situación legal o familiar de origen.

Requisitos para ser familia solidaria:

– Ser mayor de 25 años

– Residir en VLA

– No estar inscripto en el Registro Único de Adopción (RUA)

– No poseer antecedentes penales

– No ser deudor de cuota alimentaria

– No figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Para más información o iniciar tu pre inscripción, comunicate con el equipo de Dispositivos Territoriales (Ley 2302) WhatsApp – Tel: 2944-663970

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Secretaria de Desarrollo Humano.

By Prensa Vla

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