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Información de Villa La Angostura

Comunicado

Continúa la alerta naranja y rige alerta amarilla por nevadas en Villa La Angostura.

Jul 8, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que continúa vigente la alerta naranja por lluvias y vientos intensos, mientras que también rige una alerta amarilla por nevadas, de acuerdo con los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante este escenario, el Municipio mantiene activo el plan de contingencia y todas las capacidades operativas y técnicas del Estado municipal se encuentran en estado de apresto y alerta, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y la transitabilidad en la localidad.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes teléfonos:
Protección Civil: 2944 241733
Bomberos: 100 o (2944) 4494140
Policía: 101 o (2944) 4494121
Se solicita a la comunidad actuar con responsabilidad y respetar las recomendaciones de las autoridades para resguardar la seguridad de todos.

By Prensa Vla

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