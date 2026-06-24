“Vení a Jugar” Dispositivo gratuito para infancias – Secretaria de Desarrollo Humano

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad Villa La Angostura, invita a participar de la propuesta “Vení a Jugar”, un espacio para crear, jugar y compartir entre niños y niñas de 2 a 5 años.

La propuesta es compartir Juegos recreativos, actividades artísticas, música y dinámicas grupales pensadas para que las infancias se expresen, se diviertan y hagan nuevos amigos en un ambiente seguro.

“Queremos generar espacios de encuentro donde jugar sea el motor para aprender, vincularse y crecer”, expresaron desde la Secretaría de Desarrollo Humano.

La propuesta es libre y gratuita, quienes deseen participar, pueden acercarse todos los miércoles de 17:00 a 19:00 horas, en el Centro Municipal de Primeras Infancias ( ex guardería municipal).

Los esperamos con juegos, amigos y merienda.