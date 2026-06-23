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Desarrollo Humano

Futbol Valorado – Nueva fecha.

Jun 23, 2026

El programa de Fútbol Valorado en Villa La Angostura es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano a cargo de Fernanda Condori y todo su equipo, que busca promover la inclusión, el trabajo en equipo y el respeto a través del deporte.

El programa propuesto desde la Secretaría de Desarrollo Humano y DINAF, está dirigido a adolescentes de la localidad y se desarrolla en distintos playones barriales del ejido urbano.

Los objetivos del programa son:

– Fomentar la igualdad y la integración entre pares.

– Promover la práctica deportiva y la recreación.

– Desarrollar habilidades sociales y emocionales.

Las actividades que se proponen son:- Talleres de fútbol valorado

– Partidos de fútbol callejero mixto- Actividades culturales y recreativas

Aquel adolescente que quiera participar se puede acercar directamente en las fechas establecidas.

El programa busca generar espacios de encuentro y participación para jóvenes, promoviendo la inclusión y el respeto.

By Prensa Vla

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