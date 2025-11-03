Operativo Antinarcoticos en Villa La Angostura.

El 1° de noviembre, la localidad de Villa La Angostura fue escenario de un estratégico operativo antinarcóticos de la Policía de la Provincia del Neuquén, durante el cual se realizaron cinco diligencias de allanamiento en las que se incautó cocaína, marihuana y éxtasis en estado líquido.

Este sábado culminó una investigación llevada adelante por efectivos de la División Antinarcóticos Zona Sur, que concluyó con un total de cinco diligencias de allanamiento: cuatro de ellas en puntos de venta y la última en la vivienda del principal responsable de este comercio ilícito.

Por las características geográficas de la localidad, sumadas a la logística de esta pequeña banda, se diagramó un operativo sigiloso para no levantar sospechas. Participaron un total de 55 efectivos pertenecientes a distintas divisiones y departamentos de Antinarcóticos de la provincia. Asimismo, se contó con la colaboración especial de la Dirección de Seguridad Interior Junín de los Andes y la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

A las 20:20 horas se dio inicio al operativo, con la intervención de cinco equipos de trabajo que realizaron los allanamientos de forma simultánea. Cuatro de los domicilios se ubicaban en el barrio El Mallín y el restante en el barrio Norte de la ciudad.

La investigación permitió la imputación de dos hombres (de 26 y 37 años), dos mujeres (de 33 y 42 años) y la detención del principal investigado (de 35 años), conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Única de la ciudad de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal jefe Dr. Gastón Ávila.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína, un contenedor de vidrio con éxtasis líquido (con una potencial dosificación superior a 100 dosis), cannabis sativa valuado en aproximadamente 6,5 millones de pesos y alrededor de 3 millones de pesos en efectivo.

La investigación se extendió por más de seis meses y culminó con un operativo de alto impacto en uno de los barrios de mayor complejidad de la ciudad.

Los equipos que trabajaron en el lugar contaron con el acompañamiento y agradecimiento de los vecinos por las tareas desempeñadas, registrándose además el secuestro de balanzas de precisión digital, elementos de corte y estiramiento, y teléfonos celulares.