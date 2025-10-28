La Empresa Conevial informa corte de calle por pavimentación.

La Empresa Conevial informa a la comunidad que se llevará a cabo hoy martes 28 de octubre, el corte de una sola mano en calle Paisil, el tramo comprendido entre Leufú y Chumuy, (zona estudiantil) durante los días de hoy y mañana, a partir de las 09:30 horas y hasta el mediodía.

Esta medida se debe a los trabajos de pavimentación que se están ejecutando en el sector, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación.

Se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución, respetar la señalización y tomar vías alternativas mientras duren las tareas.

Agradecemos la comprensión y la colaboración de toda la comunidad.