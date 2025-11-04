Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Vialidad Nacional informa corte total para vehículos pesados en RN 40 empalme 237 y Villa La Angostura.

Nov 3, 2025

By Prensa Vla

Comunicado

Operativo Antinarcoticos en Villa La Angostura.

Nov 3, 2025
Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

La Empresa Conevial informa corte de calle por pavimentación.

Oct 28, 2025
Comunicado

Corte Programado de Energía – EPEN –

Oct 27, 2025

Comunicado

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura continúa colocando más reductores de velocidad.

3 noviembre, 2025 Prensa Vla
Obras y Servicios Públicos Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil

La Secretaría de Servicios Públicos informa corte total de tránsito para mañana martes 4 de noviembre.

3 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

