Oficina de Empleo – Nuevo curso de Espectador a Creador

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Oficina de Empleo, invita a jóvenes de 18 a 24 años a participar de este taller gratuito para aprender a crear contenido con el celular.

Durante cuatro encuentros presenciales vas a incorporar herramientas para grabar y editar videos, comunicar tus ideas con confianza, desenvolverte frente a cámara y potenciar tus proyectos personales o laborales. No se requiere experiencia previa.

Centro de Convenciones Villa La Angostura

11, 12, 18 y 20 de agosto

Horario: 18:00 a 20:00 hs

INSCRIPCIONES ACÁ: https://forms.gle/Mr3BAVz5TF2zs3qf9

Inscripciones abiertas

0294-154241615

empleo@villalaangostura.gov.ar

¡Los cupos son limitados!