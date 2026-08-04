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Municipalidad de Villa la Angostura Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Convenio de Cooperación con la Universidad Empresarial Siglo 21 – Nuevo Beneficio para el personal Municipal

Ago 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que se ha firmado un Convenio de Cooperación con la Universidad Empresarial Siglo 21, con el objetivo de promover la capacitación y el desarrollo profesional de nuestros trabajadores.

¿Quiénes pueden acceder?

✔️ Empleados municipales.

✔️ Familiares directos (padres, hermanos, cónyuge e hijos, según las condiciones del convenio).

Beneficios principales:

🎓 10% de descuento en carreras de pregrado, grado, posgrado, diplomaturas y cursos de formación continua de la Universidad Siglo 21, conforme a las modalidades y condiciones previstas en el convenio.

🎓 Programa de Becas: el convenio también contempla la posibilidad de acceder a becas, sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Universidad y la Municipalidad.

ImportantePara acceder al beneficio será necesario acreditar la relación laboral con la Municipalidad y, en el caso de familiares, la documentación que demuestre el vínculo correspondiente, de acuerdo con las condiciones del convenio.

Desde la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional continuamos impulsando acciones que promuevan la formación, el crecimiento y el desarrollo de nuestros trabajadores.

Para acceder a los beneficios acércate a la Universidad ubicada en av. Arrayanes 295

By Prensa Vla

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