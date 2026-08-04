Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Hacienda y Modernizacion

Jornada de capacitación sobre administración pública y procedimientos de gestión.

Ago 4, 2026

La Secretaría de Hacienda y Modernización brindó una capacitación destinada a funcionarios de la Municipalidad de Villa La Angostura, con el objetivo de fortalecer los conocimientos sobre la administración pública y los principales procedimientos que forman parte de la gestión municipal. Durante la capacitación se desarrollaron contenidos relacionados con contrataciones, compras, licitaciones, procedimientos administrativos, circuitos de gestión y otros aspectos fundamentales para el desempeño de la función pública.

Estas instancias de formación permiten unificar criterios de trabajo, fortalecer las capacidades del personal y continuar avanzando hacia una administración más eficiente, transparente y orientada a brindar un mejor servicio a la comunidad.

By Prensa Vla

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