Torneo Regional de Tenis de Mesa en Villa La Angostura

La Subsecretaría de Deportes Municipal invita a participar del Torneo Regional de Tenis de Mesa, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto de 2026 en el Gimnasio Chichi Irizar.
La jornada reunirá a jugadores de distintas categorías y contará con el siguiente cronograma:
- 10:00 hs: Cuarta Categoría
- 11:00 hs: Tercera Categoría
- 12:00 hs: Segunda Categoría
- 13:00 hs: Maxi 50+
- 14:30 hs: Acto de Apertura – Provincial de Adultos Mayores
- 15:30 hs: PCD
- 16:30 hs: Primera Categoría
- 17:30 hs: Dobles Mixtos
En el marco del Provincial de Adultos Mayores también se disputarán las categorías:
- Maxi 60+ Dobles Femenino
- Maxi 60+ Dobles Masculino
- Maxi 60+ Dobles Mixtos
Inscripciones abiertas hasta el 12 de agosto a través del correo deportes@villalaangostura.gov.ar o al teléfono 2944-581614 (Héctor).
Organiza: Subsecretaría de Deportes Municipal.