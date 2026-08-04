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Deportes

Torneo Regional de Tenis de Mesa en Villa La Angostura

Ago 4, 2026

La Subsecretaría de Deportes Municipal invita a participar del Torneo Regional de Tenis de Mesa, que se llevará a cabo el sábado 15 de agosto de 2026 en el Gimnasio Chichi Irizar.

La jornada reunirá a jugadores de distintas categorías y contará con el siguiente cronograma:

  • 10:00 hs: Cuarta Categoría
  • 11:00 hs: Tercera Categoría
  • 12:00 hs: Segunda Categoría
  • 13:00 hs: Maxi 50+
  • 14:30 hs: Acto de Apertura – Provincial de Adultos Mayores
  • 15:30 hs: PCD
  • 16:30 hs: Primera Categoría
  • 17:30 hs: Dobles Mixtos

En el marco del Provincial de Adultos Mayores también se disputarán las categorías:

  • Maxi 60+ Dobles Femenino
  • Maxi 60+ Dobles Masculino
  • Maxi 60+ Dobles Mixtos

Inscripciones abiertas hasta el 12 de agosto a través del correo deportes@villalaangostura.gov.ar o al teléfono 2944-581614 (Héctor).

Organiza: Subsecretaría de Deportes Municipal.

By Prensa Vla

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