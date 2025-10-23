Angostura Informa

Nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

Oct 23, 2025

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a vecinas y vecinos a participar de una nueva edición de la Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines, un espacio pensado para compartir saberes, experiencias y caminos vinculados al trabajo en la huerta.

🗓 Fecha: Martes 28 de octubre

🕒 Horario: De 11 a 13 hs

📍 Lugar: Exterior de la oficina de Desarrollo Local, Calle Millaqueo 124

Durante la jornada se podrán intercambiar semillas, plantines y conocimientos sobre prácticas agroecológicas, fomentando la producción local, el cuidado del ambiente y la soberanía alimentaria.

Desde el área, se invita a toda la comunidad a sumarse y seguir fortaleciendo estos espacios de encuentro y aprendizaje colectivo que promueven el desarrollo sostenible y el vínculo con la tierra.

