La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Desarrollo Local, presenta el balance de gestión correspondiente al año 2025, que refleja un fuerte impulso a la producción local, el acompañamiento a emprendedores y la consolidación de espacios de comercialización en la localidad.

Durante el último año, se consolidó un modelo de trabajo sostenido en equipo que permitió ampliar oportunidades, mejorar servicios y fortalecer la economía local, con resultados concretos en distintos ejes de acción .

Producción local en crecimiento Uno de los pilares de la gestión fue el fortalecimiento de la sala de elaboración, utilizada por 27 emprendedores locales. Allí se alcanzaron niveles de producción significativos:

● Más de 1000 kg de panificados, equivalentes a 4755 unidades.

● 1700 kg de mermeladas, junto a 850 kg de salsas y conservas.

● Producción específica de alimentos libres de gluten.

Estos resultados reflejan no solo mayor capacidad productiva, sino también mejores condiciones para el desarrollo de emprendimientos locales.

Más emprendedores y más oportunidadesEn 2025 se incorporaron 26 nuevos emprendimientos al Registro de Emprendedores Locales (REL), alcanzando un total de 120 emprendimientos activos, consolidando una red productiva cada vez más amplia y diversa .

Además, se avanzó en la formalización y mejora de la calidad de los productos mediante:

● Nuevas habilitaciones.

● Renovaciones de registros.

● Acompañamiento técnico y capacitaciones.

Espacios de comercialización y visibilidadSe fortalecieron los canales de comercialización con una agenda sostenida de ferias y eventos que generaron oportunidades reales de venta y visibilización:

● Ferias agroecológicas semanales.

● Participación en la Fiesta Nacional de los Jardines, con más de 120 emprendimientos.

● Ferias temáticas (Pascuas, Navidad, ferias de temporada).

● Nuevos espacios como “Tienda de Sabores” y encuentros regionales de emprendedores.

A su vez, se promovió la participación en eventos fuera de la localidad, ampliando mercados y generando nuevas oportunidades comerciales para los productores locales.

Inversión, infraestructura y capacitaciónLa gestión también avanzó en:

● Mejoras edilicias y equipamiento de los espacios de producción.

● Incorporación de herramientas e insumos para optimizar procesos.

● Capacitaciones en producción y desarrollo de negocios.

● Acciones de fortalecimiento de la agricultura familiar y agroecológica, incluyendo programas como Eco Huertas.

Un Estado presente que impulsa el desarrollo Este balance demuestra una política pública clara: acompañar al emprendedor, fortalecer la producción local y generar oportunidades concretas de crecimiento económico.

Desde el Ejecutivo Municipal se ratifica el compromiso de continuar en esta línea durante 2026, profundizando las acciones que permitan consolidar un desarrollo local sostenible, con más inclusión, más trabajo y más oportunidades para la comunidad.