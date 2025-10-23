La Dirección de Desarrollo Local abre nueva capacitación: Potencia tu Negocio o emprendimiento.

¿Estas emprendiendo, sos productor/a o tenés tu negocio de elaboración de alimentos o bebidas?Durante su desarrollo, los asistentes podrán adquirir conocimientos teóricos y prácticos referidos a los costos de un emprendimiento de alimentos o bebidas, que le servirán como una herramienta fundamental para la toma de decisiones respecto al precio, la competitividad y la supervivencia de su emprendimiento.

Generar estrategias comerciales para abrir nuevos mercados, generar nuevos clientes y mas ventas👉 SUMATE! – Vamos a ayudarte a:

• Identificar y medir adecuadamente los costos de un emprendimiento dealimentos o bebidas.

• Establecer los precios de venta, siguiendo una metodología.

• Utilizar herramientas de análisis para medir el impacto de precios y costos enla rentabilidad de su emprendimiento.

• Armar un circuito comercial eficiente para vender mas y mejor.

Inscripciones abiertas sin costos!!!!

📅 Inicio: 06 de Noviembre.

📍 Lugar: Oficina de Empleo

⏰ Horario: 18 a 20 hs – Martes y Jueves

💬 Consultas e inscripciones: 📞 294 496 9484

📧 economiasocial@villalaangostura.gov.ar