Villa La Angostura celebra la Feria de Pascuas en Plaza Los Pioneros

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Desarrollo Local, invita a la comunidad a disfrutar de la Feria de Pascuas, que se realizará el viernes 3 y sábado 4 de abril, de 15 a 20 hs, en la Plaza Los Pioneros.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán participar de diversas propuestas para toda la familia, entre ellas: cascada de chocolate, talleres para las infancias, fotografías con el conejo y feria de artesanos.

Una iniciativa pensada para compartir en comunidad, apoyar a los emprendedores locales y celebrar juntos esta fecha especial.