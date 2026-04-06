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Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Gran cierre de la Feria de Pascuas

Abr 5, 2026

La Feria de Pascuas, realizada los días 3 y 4 de abril en la Plaza de los Pioneros, cerró con una importante participación de vecinos y visitantes, consolidándose como una iniciativa que impulsa el desarrollo local y fortalece el entramado económico de la comunidad.

Organizada por la Municipalidad de Villa La Angostura a través del área de Desarrollo Local, la propuesta puso en valor el trabajo de emprendedores y emprendedoras, generando espacios concretos de comercialización y visibilidad, al tiempo que promovió el consumo local.

Además, las actividades culturales, recreativas y gratuitas reforzaron el carácter inclusivo del evento, integrando a toda la comunidad en un espacio de encuentro.

Desde el Ejecutivo destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política pública orientada a acompañar al sector productivo, fomentar la participación y seguir generando oportunidades para el crecimiento local.

By Prensa Vla

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