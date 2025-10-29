Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

Se realizó una nueva Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines.

Oct 29, 2025

Ayer, la Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante una nueva edición de la Mesa de Intercambio de Semillas y Plantines, una propuesta que reunió a vecinas y vecinos para compartir experiencias, conocimientos y recursos vinculados al trabajo en la huerta.

La actividad tuvo lugar en el exterior de la oficina de Desarrollo Local, ubicada en Calle Millaqueo 124, donde se generó un espacio de encuentro, aprendizaje colectivo y fortalecimiento de la producción local.

Durante la jornada se intercambiaron semillas, plantines y saberes agroecológicos, promoviendo el cuidado del ambiente, valores fundamentales de esta iniciativa que se continúa consolidando en la comunidad.

Desde el área se agradeció la participación y el compromiso de quienes se acercaron, y se destacó la importancia de seguir impulsando estas instancias que fomentan el desarrollo sostenible y el vínculo con la tierra.

By Prensa Vla

