Nueva edición de la Feria Agroecológica en la Plaza de los Pioneros

Dic 5, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Desarrollo Local, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria Agroecológica, que se realizará este sábado 6 de diciembre, de 11 a 14 horas, en la Plaza de los Pioneros.

Vecinos, vecinas y visitantes podrán encontrar plantas, plantines, frutos frescos, bulbos, semillas y productos elaborados bajo prácticas agroecológicas, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de los emprendimientos locales.

