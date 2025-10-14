Angostura Informa

Municipalidad de Villa La Angostura — Construyendo oportunidades

Oct 13, 2025

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura continuamos avanzando en políticas públicas que promueven el acceso equitativo a un hábitat digno y sostenible.

A través del Fondo Municipal para el Acceso a la Tierra y la Vivienda, creado por la Ordenanza N° 1526/04, se suman nuevas viviendas institucionales destinadas a vecinos adultos mayores (personas con discapacidad), reafirmando el compromiso del Estado local con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Este proyecto se desarrolla en un trabajo articulado entre la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Desarrollo Humano y el Concejo Deliberante, con el objetivo de garantizar que cada persona pueda acceder a un espacio seguro, accesible y adaptado a sus necesidades.

El Municipio reafirma su compromiso de seguir gestionando y planificando políticas que fortalezcan el tejido social y promuevan el bienestar de toda la comunidad angosturense.

