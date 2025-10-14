La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 1° Concurso de Precios para la Decoración de Navidad 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura ha anunciado la apertura del 1° Concurso de

Precios, cuyo objetivo es diseñar y decorar la Avenida Arrayanes y su continuidad

hasta la Plaza San Martín, incluyendo la colocación del árbol de Navidad y la

ornamentación.

De acuerdo con la normativa vigente que regula los procedimientos administrativos de la

Carta Orgánica Municipal.

Generales, junto con el Anexo I de especificaciones técnicas.



-Retiro del pliego: Los interesados podrán obtener los pliegos de bases y

condiciones en la Secretaría de Turismo, ubicada en Av. Arrayanes 9, hasta el día

24 de octubre de 2025 a las 12:00 horas.

-Presentación de ofertas: Las ofertas se recibirán hasta las 9:00 horas del 24 de

octubre de 2025 en la Mesa de Entrada de la Municipalidad, en calle Obispo de

Nevares N° 32.

-Apertura de sobres: : A las 10 hs del día 27 de octubre de 2025 en las

Instalaciones del Centro de Convenciones, Calle Las Frutillas 10, de la ciudad de

Villa La Angostura, Provincia del Neuquén. El acto de apertura se realizará en

presencia de los funcionarios designados por la Municipalidad y los oferentes o

presentantes que deseen participar.



La Comisión Evaluadora La Junta Evaluadora estará conformada por el Secretario de

Hacienda o quien lo reemplace, el Secretario de Turismo y un concejal de cada Bloque.

Cada uno de estos miembros tendrá un voto en la definición de la adjudicación, en el caso

de empate el Secretario peticionarte tendrá el voto de desempate. Esta Junta evaluadora

será constituida por invitación del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), y copiada en

el total de las comunicaciones intercambiadas entre el/los oferentes y/o proponente/es,

siempre que estén referidas al concurso de precios.

El proyecto tiene como objetivo central no solo brindar a vecinos y turistas una festividad

abierta a todo público, gratuita y de calidad, sino también potenciar la Navidad como

producto turístico local, fortaleciendo la identidad de la localidad en esta época del año.

Asimismo, se busca que la propuesta sirva como incentivo para incrementar el nivel de

ocupación turística durante las celebraciones de fin de año, generando un atractivo

diferencial que posicione a Villa La Angostura como un destino navideño de referencia.