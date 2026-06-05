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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Gobierno Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Capacitación en Comunicación Efectiva para agentes municipales.

Jun 4, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante este jueves una capacitación en Comunicación Efectiva destinada a agentes municipales, organizada por la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, a cargo del subsecretario Marcelo Hermosilla, en el Centro de Congresos y Convenciones “Arrayanes”.
La propuesta tuvo como objetivo fortalecer las habilidades de comunicación interpersonal, promover un mejor clima laboral y brindar herramientas que contribuyan a optimizar la atención a la comunidad.
Durante la jornada se abordaron temas vinculados a la comunicación clara y respetuosa, el trabajo en equipo y la gestión de las emociones, aspectos fundamentales para el desempeño diario de los agentes municipales.
Desde la Subsecretaría destacaron que estas instancias forman parte de un trabajo continuo de capacitación y fortalecimiento del personal, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios que el Municipio brinda a los vecinos y vecinas

By Prensa Vla

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