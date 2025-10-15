El Banco de Bicis: una iniciativa solidaria que promueve la movilidad y la conciencia comunitaria.

Desde la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, en articulación con la Fundación Salud para Todos y el Colegio Jaime de Nevares, se lleva adelante el programa Banco de Bicicletas, una propuesta que combina solidaridad, inclusión y sostenibilidad.

El Banco de Bicis tiene como objetivo recolectar bicicletas en desuso, repararlas y donarlas a vecinos y vecinas que las necesiten. Las bicicletas llegan al banco a través de donaciones de la comunidad, son restauradas y luego entregadas a personas inscriptas en la lista de espera del programa.

Además de fomentar la movilidad sustentable, el proyecto busca concientizar sobre la reparación y el mantenimiento responsable de bicicletas.

El Banco de Bicis funciona todos los martes de 10:30 a 13:30 horas, en el Colegio Jaime de Nevares, donde también se recibe la entrega de donaciones.