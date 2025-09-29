Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Cultura

Llega a Villa La Angostura la obra “La Suerte de la Fea” de Mauricio Kartun.

Sep 29, 2025

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar de una destacada propuesta teatral que forma parte del Corredor Cultural al Sur.

El próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 21:30 horas, se presentará en la Casa de la Cultura la obra “La Suerte de la Fea”, del reconocido dramaturgo Mauricio Kartun.

La función contará con entrada libre y gratuita, disponiendo de un total de 50 localidades.

Para reservar: los interesados podrán realizar la reserva previamente al teléfono 2944 390836.

Este evento se enmarca en las actividades culturales impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, junto al acompañamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Capacitación sobre la mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii)

Sep 29, 2025
Cultura

4ta Gira de la Tierra en Villa La Angostura: Turismo Regenerativo y Conciencia Ambiental

Sep 26, 2025
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

Sep 24, 2025

Otras noticias

Cultura

Llega a Villa La Angostura la obra “La Suerte de la Fea” de Mauricio Kartun.

29 septiembre, 2025 Prensa Vla
Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Capacitación sobre la mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii)

29 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Se vivió con entusiasmo la Maratón Nacional de Lectura en la comunidad educativa de Villa La Angostura.

29 septiembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Villa La Angostura fue sede del encuentro binacional del Rotary Club con reconocimientos “Vos Dejá Huella”

29 septiembre, 2025 Prensa Vla