Llega a Villa La Angostura la obra “La Suerte de la Fea” de Mauricio Kartun.

La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a la comunidad a disfrutar de una destacada propuesta teatral que forma parte del Corredor Cultural al Sur.

El próximo sábado 4 de octubre de 2025, a las 21:30 horas, se presentará en la Casa de la Cultura la obra “La Suerte de la Fea”, del reconocido dramaturgo Mauricio Kartun.

La función contará con entrada libre y gratuita, disponiendo de un total de 50 localidades.

Para reservar: los interesados podrán realizar la reserva previamente al teléfono 2944 390836.

Este evento se enmarca en las actividades culturales impulsadas por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, junto al acompañamiento de la Municipalidad de Villa La Angostura.