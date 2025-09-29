Angostura Informa

Capacitación sobre la mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii)

Sep 29, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, junto al INTA, CONICET, SENASA y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, invitan a participar de la capacitación sobre la plaga “Mosca de las alas manchadas – Drosophila suzukii”, destinada a productores, técnicos, estudiantes y comunidad interesada.

Fecha y hora: miércoles 2 de octubre, de 10 a 12 hs

Lugar: Casa de la Cultura, Frambuesas 32

La Drosophila suzukii es una plaga de impacto creciente que afecta a cultivos frutales de la región, generando importantes pérdidas productivas

El encuentro busca brindar información actualizada sobre su detección, biología, daños y medidas de prevención y control.

La actividad se enmarca en las acciones conjuntas de organismos nacionales, provinciales y municipales, orientadas a la protección de la producción local y el fortalecimiento del sector agroalimentario.

By Prensa Vla

