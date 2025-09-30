Jóvenes ajedrecistas de Villa La Angostura se destacaron en el Campeonato Provincial 2025

Los días 27 y 28 de septiembre se desarrolló en la Capital de Neuquina el Campeonato Provincial Infanto Juvenil de Ajedrez 2025, para las categorías sub 12, 14, 16 (sub 18 y 20 unificada).

Organizado por La Secretaría de Deportes de la Provincia de Neuquén en conjunto con F7 Arbitrajes, Fundación Mestizo América y el Club de Ajedrez Torre Negra

El mismo clasifico a los primeros 3 lugares de cada categoría a disputar los CAM nacionales del 2026, a realizarse en Mar del Plata en abril próximo.

El denominado CAM, son los Campeonatos infanto-juveniles Nacionales el cual proclama los Campeones Nacionales de cada categoría. El CAM tiene una progresión internacional porque son clasificatorios del Campeonato Mundial de ajedrez escolar FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), del Sudamericano de ajedrez escolar FIDE y el Panamericano de ajedrez escolar FIDE.

El Angosturense Santiago Daniel Pacheco (15 años) se consagro Sub Campeón en la Categoría Sub 16, Facundo Schaller (16 años) Disputo la categoría Unificada sub 18/20 obteniendo un gran rendimiento.

Ambos representaron a la Escuela de Ajedrez de Villa La Angostura “Piratas de Tablero”