La Secretaría de Turismo informa, que la bajada de lanchas ubicada en la Playa Pic Nic permanecerá inhabilitada.

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad y a los visitantes que la bajada de lanchas ubicada en la Playa Pic Nic, en Bahía Manzano, permanecerá inhabilitada durante toda la temporada.

Se solicita a quienes utilicen embarcaciones que tengan en cuenta esta disposición y planifiquen sus actividades considerando los puntos habilitados para el descenso y ascenso de lanchas.

Agradecemos la comprensión y el acompañamiento para garantizar un uso ordenado y seguro de los espacios públicos.