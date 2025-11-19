Angostura Informa

Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llegó a Villa La Angostura.

Nov 18, 2025

Villa La Angostura vivió una jornada única con la presencia de la Scuderia Ferrari, con el “Ferrari Cavalcade Adventure 2025”, organizado por Canossa Events SRL y Ferrari SpA, que convocó a más de mil vecinos, vecinas y turistas a lo largo de la Avenida Arrayanes para disfrutar de la exhibición de los imponentes vehículos deportivos.

El paso del convoy generó gran entusiasmo entre el público, que se acercó para ver de cerca los automóviles, registrar el momento y acompañar esta destacada actividad que posiciona a la localidad como un punto elegido para eventos internacionales de alto nivel.

Durante la jornada estuvieron presentes el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez, el Secretario de Turismo y Deportes Ignacio Robert, y demás autoridades municipales, quienes acompañaron y compartieron junto a los vecinos y vecinas este encuentro, resaltando la importancia de seguir promoviendo propuestas que impulsen el turismo y la proyección internacional de Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura agradece el acompañamiento de la comunidad y celebra la elección de nuestra ciudad como uno de los escenarios de esta experiencia automovilística que dejó postales inolvidables.

By Prensa Vla

