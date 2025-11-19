Nuevo curso de Habilidades financieras para emprendedores turísticos.

La Secretaría de Turismo perteneciente a la Municipalidad de Villa La Angostura informa que el 10 de diciembre, de 9 a 13 horas, se dictará el curso “Habilidades financieras para emprendedores turísticos” en el Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes.

La capacitación está dirigida a emprendedores y actores del sector turístico local, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la gestión económica y financiera de sus proyectos.

El curso cuenta con el auspicio del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y el Municipio de Villa La Angostura.